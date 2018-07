Cheryl & Liam Payne: Trennung bei britischem Traumpaar

Das britische Popstar-Paar Cheryl Payne ("Fight For This Love") und Liam Payne hat sich getrennt. "Wir sind traurig zu verkünden, dass wir getrennte Wege gehen", schrieb die 35-jährige Sängerin bei Twitter. Der 24 Jahre alte Liam Payne veröffentlichte ein nahezu wortgleiches Statement. "Wir empfinden immer noch so viel Liebe füreinander als Familie", hieß es darin.