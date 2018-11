Cheryl Cole: "Schwangerschaft hat mein Gesicht verändert"

Vier Jahre nach ihrem letzten Album meldet sich Sängerin Cheryl Cole mit einer neuen Single "Love Made Me Do It" und einem neuen Musikvideo zurück. Fans wundern sich jedoch über das Aussehen der Britin. Das scheint sich seit ihrer letzten Platte nämlich ziemlich verändert zu haben.

Besuch beim Beauty-Doc ?

Vor allem die Lippenpartie der 35-Jährigen wirkt merklich anders. Einigen Fans wollen auch rundere Wangen und eine kantigere Kinnpartie aufgefallen sein.

"Warum hat Cheryl ihr Gesicht ruiniert?", fragt sich einer von vielen Followern auf Twitter etwa.

Auch die britischen Medien beschäftigt die Veränderung der Musikerin. So spekuliert ein Schönheitschirurg im Gespräch mit der Daily Mail, Cole hätte sich die Lippen und Wangen aufspritzen und sich Botox injizieren lassen.