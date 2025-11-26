Geheime Hochzeit auf Mauritius: Harrys Ex-Freundin teilt intime Details
Im Mai 2022 berichteten britische Medien, dass Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy ihren Freund aus Studientagen, den Hotelier Sam Cutmore-Scott, geheiratet hat. Die Hochzeit soll den Berichten zufolge in kleinem Kreis stattgefunden haben.
Chelsy Davy: Neues Familienglück auf Mauritius
Doch was die Öffentlichkeit bisher nicht wusste: Das Paar hat auch auf Mauritius still und heimlich Ehegelübde ausgetauscht. Davy und Cutmore-Scott entschieden sich für eine private Zeremonie im Paradis Beachcomber Hotel.
"Ich komme schon seit meinem vierten Lebensjahr hierher, daher gibt es so viele schöne Erinnerungen. Mein Mann, Sam Cutmore-Scott, würde sich sicher wünschen, dass ich unsere Hochzeit am Strand des Paradis [Beachcomber Hotels] erwähne", erzählte Davy nun in einem neuen Interview mit standard.co.uk.
Mehr Details teilte Harrys ehemalige Partnerin nicht. Dafür veröffentlichte sie auf Instagram ein bisher ungesehenes Foto von ihrer heimlichen Trauung auf Mauritius. "Habe an meinem Lieblingsort etwas Besonderes gemacht", schrieb sie dazu.
Auf übermäßigen Pomp wurde verzichtet. Das Foto zeigt Chelsy in einem schlichten, weißen Leinenkleid im Boho-Look mit beigefarbenem Palmenblattmuster. Ihr Mann, Sam Cutmore-Scott, trägt Shorts und ein Hemd.
Auf Mauritius fühlt sich das Paar offenbar so wohl, dass Davy und ihr Mann beschlossen haben, mit ihren beiden kleinen Kindern, Sohn Leo und Tochter Chloe, dorthin zu ziehen.
"Wir waren während des Lockdowns auf der Insel, als wir meine Eltern besuchten. Dabei haben wir die Insel abseits des Urlaubs besser kennengelernt. Wir planen nun, uns (fast) dauerhaft hier niederzulassen", erzählte sie der Zeitung.
Seit Juni 2016 ist Davy als Inhaberin und Schmuckdesignerin der von ihr gegründeten Schmuckfirma AYA tätig, die aus Edelsteinen des afrikanischen Kontinents mit Techniken afrikanischen Handwerks Schmuck herstellt. Sie war von 2004 bis 2011 mit Unterbrechungen mit dem Herzog von Sussex liiert und war 2018 auch bei dessen Hochzeit mit Prinz Harry zu Gast.
Kommentare