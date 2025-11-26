Geheime Hochzeit auf Mauritius: Harrys Ex-Freundin teilt intime Details

Im Mai 2022 berichteten britische Medien, dass Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy ihren Freund aus Studientagen, den Hotelier Sam Cutmore-Scott, geheiratet hat. Die Hochzeit soll den Berichten zufolge in kleinem Kreis stattgefunden haben.

Chelsy Davy: Neues Familienglück auf Mauritius

Doch was die Öffentlichkeit bisher nicht wusste: Das Paar hat auch auf Mauritius still und heimlich Ehegelübde ausgetauscht. Davy und Cutmore-Scott entschieden sich für eine private Zeremonie im Paradis Beachcomber Hotel.

"Ich komme schon seit meinem vierten Lebensjahr hierher, daher gibt es so viele schöne Erinnerungen. Mein Mann, Sam Cutmore-Scott, würde sich sicher wünschen, dass ich unsere Hochzeit am Strand des Paradis [Beachcomber Hotels] erwähne", erzählte Davy nun in einem neuen Interview mit standard.co.uk.