Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

Charlotte Engelhardts größte „Red Flag“ in Beziehungen mit Männern

Engelhardts neues TV-Format beschäftigt sich mit „Bad Boyfriends“. Die Trennung von Ex-Mann Sido liegt sechs Jahre zurück.
07.07.2026, 09:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Charlotte Engelhardt im roten, tief ausgeschnittenen Jumpsuit posiert im Hotel der Therme Loipersdorf.

Die deutsche Moderatorin Charlotte Engelhardt hält mangelnde Selbstreflexion bei Männern für das größte Warnsignal in einer Beziehung. „Die absolut größte Red Flag bei Männern ist für mich eine komplett fehlende Selbstreflexion“, sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der englische Begriff „Red Flag“ bezeichnet Warnzeichen für potenziell problematisches Verhalten einer anderen Person.

„Das zeigt sich oft in billigen Ausflüchten, wenn beteuert wird, man habe doch nur harmlos mit einer anderen Frau geschrieben oder Bilder ausgetauscht“, führte die Moderatorin aus. „Oft tun diese Männer Dinge, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie ihre Partnerin damit zutiefst verletzen“, sagte sie.

„Statt sich ernsthaft mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, wird die Schuld einfach sehr gerne und schnell auf andere abgeschoben.“ Derartiges Verhalten zeuge von mangelnder emotionaler Reife. „Mangelnde Selbstreflexion ist extrem problematisch“, sagte Engelhardt.

Neues TV-Format beschäftigt sich mit „Bad Boyfriends“

Die TV-Frau weiß, wovon sie spricht: Derzeit moderiert sie bei RTL+ das Format „Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet“. Darin werden Männer von ihren Partnerinnen mit problematischen Verhaltensweisen konfrontiert, etwa mit ihren leeren Versprechungen und ihrer fehlenden Wertschätzung.

„Grey's Anatomy“-Star Melissa George ist mit 49 zum 4. Mal Mutter geworden

Die Moderatorin tritt in der Sendung offiziell wieder mit ihrem früheren Nachnamen Engelhardt auf – und nicht mehr als Charlotte Würdig. Die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Rapper Sido (45, bürgerlich Paul Würdig), liegt sechs Jahre zurück.

Agenturen  | 

Kommentare