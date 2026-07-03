Moderatorin Charlotte Engelhardt will ihre Söhne zu Gentlemen erziehen. Die 47-Jährige hat unter anderem ganz bewusst die Uhrzeit gewählt, zu der ihr zwölfjähriger Sohn abends zu Hause sein soll, wie sie am Freitag verriet.

„Mein ältester Sohn ist jetzt zwölf und darf im Dorf mit seinen Freunden manchmal bis 20.00 Uhr unterwegs sein. Diese Uhrzeit habe ich bewusst gewählt, weil die Mädchen aus seiner Clique um 19.30 Uhr zu Hause sein müssen“, sagte Engelhardt. „Ich erwarte von ihm, dass er als Junge und zukünftiger Mann dafür sorgt, diese Mädchen sicher nach Hause zu bringen.“

Engelhardt hat mit ihrem Ex-Mann, dem Rapper Sido (45, bürgerlich Paul Würdig), zwei gemeinsame Söhne. Aktuell moderiert sie bei RTL+ das Format „Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet“. Darin geht es um Frauen, die unter problematischen Verhaltensweisen ihrer Partner leiden. Zum Beispiel leeren Versprechungen, Kontrollverhalten und fehlender Wertschätzung.

„Es fängt schon damit an, der Frau die Tür aufzuhalten“

Um ihre eigenen Söhne zu guten Männern zu erziehen, versuche sie, schon früh bestimmte Werte zu verankern, sagte Engelhardt. „Bei aller Gleichberechtigung in der heutigen Welt gibt es gewisse klassische Rollen, die sie meiner Meinung nach übernehmen sollten“, erklärte sie. Dazu gehöre nicht nur, Mädchen sicher nach Hause zu begleiten. „Es fängt schon damit an, der Frau die Tür aufzuhalten oder ihr auch mal ganz selbstverständlich ein Eis zu spendieren – sofern die Frau das will.“ Für sie gehörten solche vermeintlichen Kleinigkeiten einfach zu einem anständigen Verhalten dazu.