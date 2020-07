Charlize Theron prangert Actionfilm-Industrie an

Schauspielerin Charlize Theron macht sich schon lange für gleichberechtigte Bezahlung in Hollywood stark. Sie hat in der Vergangenheit mehrfach öffentlich die ungleiche Behandlung männlicher und weiblicher Schauspieler in der Filmindustrie beklagt. Nun teilte die 44-Jährige einmal mehr gegen Sexismus und die Missstände in Hollywood aus.

Charlize Theron prangert Action-Branche an

2003 war Theron an der Seite von Donald Sutherland, Mark Wahlberg und Edward Norton in dem Action-Streifen "The Italian Job" zu sehen. Nun enthüllte die gebürtige Südafrikanerin, dass sie damals von den Produzenten aufgrund ihres biologischen Geschlechts diskriminiert worden war.

In einer Videoconferrenz mit Comic-Con@Home blickte die Oscar-Preisträgerin auf ihre Karriere als Action-Filmstar zurück und gestand, dass sie sich beleidigt gefühlt habe, als die Produzenten von "The Italian Job" von ihr verlangten, mehr Fahrtraining zu absolvieren als ihre männlichen Kollegen.

Die Darsteller hätten damals allerhand Stunts selbst machen müssen. "Physisch gesehen mussten wir viel auf uns nehmen", erzählte Theron in dem Online-Interview.

Anscheindend habe man ihr als Frau jedoch weniger Talent hinter dem Steuer zugesprochen als ihren männlichen Co-Stars.