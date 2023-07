Charles und Camilla: Ihr Schlafzimmer-Geheimnis hält die Ehe aufrecht

Getrennte Betten im Königshaus

Der Daily Express berichtete über das "Geheimnis" ihrer Ehe. Demnach würden Charles und Camilla in ihrem Heim Clarence House angeblich über drei Schlafzimmer verfügen: eines für ihn, eines für sie und eines, das sie bei Bedarf gemeinsam nützen. Charles leide an chronischen Rückenschmerzen und allein zu schlafen soll dabei helfen, diese zu lindern, heißt es in dem Bericht.

"Seine Königliche Hoheit hat ein Zimmer mit einem Doppelbett, das nach seinem eigenen Geschmack eingerichtet ist. Und Camilla hat ihr eigenes Zimmer mit einem Doppelbett, das genau so eingerichtet ist, wie sie es mag", verriet ein Freund des Paares bereits vor einiger Zeit der Daily Mail.

"Außerdem haben sie ein gemeinsames Schlafzimmer mit einem Doppelbett, das sie nutzen können, wann immer sie möchten. Das Arrangement passt perfekt zu ihnen", plauderte der Insider weiter aus.

Damit brechen Camilla und Charles mit einer von Queen Elizabeth II und ihrem Mann Prinz Philip gepflegten Tradition: Die beiden sollen stets in getrennten Betten geschlafen haben, so wie es der Brauch vorsieht.