Inzwischen mimikfrei: Charlene lacht, ohne Gesicht zu rühren

Sichtlich gut gelaunt präsentierte sich Fürstin Charlene am Wochenende an der Seite ihres Mannes Albert II bei den Monte Carlo Masters in Monaco. Das Paar wohnte bei bestem Wetter dem Finale und der Siegerehrung bei. Dabei glänzte vor allem Charlene mit ihrem lässigen Look: Zu einem gestreiften T-Shirt und marineblauem Balzer kombinierte die 40–Jährige eine verspiegelte Sonnenbrille, die der zweifachen Mama einen jugendlichen Touch verlieh.

Generell scheint die ehemalige Olympia-Schwimmerin nicht zu altern. Seit ihrem Auftritt im Jahr 2016, bei dem sie bei dem Sport-Event auf einen ähnlichen Look setzte, ist jedenfalls kein Fältchen dazu gekommen.