Charlène & Albert: Ungesehene Fotos geben Hinweis auf ihren Beziehungsstatus

Fürstin Charlène von Monaco hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass sie ihren Instagram-Account entweder ganz gelöscht oder vorübergehend deaktiviert hat. Fürst Alberts Ehefrau hatte bis dahin auf ihrem privat anmutenden Account Bilder von offiziellen Terminen geteilt, aber auch ganz persönliche Fotos von sich, Albert und ihren beiden Kindern veröffentlicht. Die Entscheidung, sich von ihrem Instagram-Profil zu trennen, hat zahlreiche Fragen aufgeworfen und anhaltende Gerüchte um eine mögliche Ehekrise erneut hochkochen lassen.

Charlène & Albert: Urlaubsfotos dementieren Gerüchte um Ehekrise

So berichtete das französische Magazin Voici laut Bild etwa, die Fürstin lebe gar nicht mehr in Monaco, sondern halte sich weitgehend in der Schweiz auf. Ihrem Mann würde sie nur noch treffen, wenn ein offizieller Termin ansteht. Die Ehe bestünde weitgehend nur noch auf dem Papier.

Ein Gerücht, das Fotos, die kurz vor der Entfernung von Charlènes Instagram-Account entstanden sind, zu widerlegen scheinen. Denn die Fürstin und Albert II. urlaubten gerade erst zusammen auf Korsika.

