Charity: "Hills Angel" beim Diversity Ball

Wir trafen die psychologische Beraterin – sie agiert auch als Life Coach – im Büro von "Equalizent" (Zentrum für Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und Diversity Management). Von dort wird der " Diversity Ball" bereits zum fünften Mal (www.diversityball.at) organisiert. Erstmals führt die blinde Moderatorin (" Hills Angels" auf Kronehitradio) gemeinsam mit Christoph Feuerstein ("Thema") durch den bunten Abend mit Showacts von Conchita Wurst, Manuel Rubey, Branislav Zdravkovic ("Die große Chance") und Sängerin Babsi Bandi. Constanze Hill über ihre Beweggründe, dabei zu sein: "Ich moderiere den Ball nicht wegen der schönen Kleider, die sehe ich ja nicht – sondern weil ich glaube, dass es gilt, die Vielfalt in jedem von uns zu entdecken. 25 Kilo Übergewicht oder 100 Zigaretten am Tag sind genauso eine ,Behinderung" wie eine anstehende Scheidung oder eine andere sexuelle Orientierung." Obwohl sie seit der Geburt nicht sehen kann, weiß die 37-Jährige sehr wohl, dass sie gesehen werden kann. Deshalb legt Hill auf ein gepflegtes Äußeres wert. Wer sie modisch berät? "Meine Mutter ist eine ausgezeichnete Stil-Expertin, auch Freundinnen sind es, aber ich habe einen Farbstift, den man über die Kleidung hält, und der sagt mir dann, welche Farbe was hat."