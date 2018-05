Chad Rook: Österreich als zweite Heimat

Sehr sympathisch fällt schon die Begrüßung aus, als der KURIER den kanadischen Schauspieler Chad Rook (36) im Hotel Sacher in Baden zum Interview trifft. Im Moment hält sich der Film-Beau übrigens in Österreich auf, weil er neben Paul Sorvino, Michael Biehn und der in Wien lebenden Nikita Black im Film von Danny Bellens „My Jurassic Place“ spielt.

Kurier: Können Sie uns ein bisschen von "Jurassic Place" erzählen?

Chad Rook: Es ist ein Familienfilm. Es geht darum einen Dinosaurier inmitten von Menschen aufzuziehen. Es ist eine gute Abwechslung, weil ich sonst eher düstere Rollen spiele, so in Richtung Science Fiction.

Helen Mirren hat in Österreich gedreht, Tom Cruise auch. Es wurden sogar einige James Bond-Szenen in Österreich gefilmt. Was denken Sie, hält Hollywood von Österreich?

Ich denke, Wien oder Baden haben so viel Charakter, den Hollywood nicht hat: Die Gebäude, die Geschichte, das Design. Hier gibt es sehr viel, dass wir nicht haben. Deshalb ist es schön herzukommen. Es ist, wie in eine andere Welt zu kommen. Ich bin jetzt zum fünften Mal da und werde dieses Jahr noch einmal kommen. Österreich wird irgendwie zu meinem zweiten Zuhause.

Was ist Ihr österreichisches Lieblingsgericht?

Kaiserschmarren! Wir haben so viel davon gegessen, ich bin immer noch voll. Die ersten Male, als ich hier war, habe ich zu viel Schnitzel gegessen. Da habe ich jetzt genug davon.

Letzte Frage zu Österreich: Haben Sie jemals von Richard Lugner gehört?

Nein, wer ist das?

Ein österreichischer Bauunternehmer, der jedes Jahr einen anderen internationalen Stargast zum Wiener Opernball einlädt, wie zum Beispiel Melanie Griffith, Grace Jones oder Brooke Shields.

Oh, den muss ich kennenlernen. Vielleicht bin ich ja nächstes Mal dran. (lacht)