Cathy Hummels möchte zweites Kind, hat aber ein Problem

Die 38-Jährige wünscht sich ein zweites Kind, doch dafür sieht sie entscheidende Voraussetzungen als nicht erfüllt. Ihre Botschaft ist klar: Ein zweites Kind soll nur unter bestimmten Bedingungen in ihre Lebensplanung passen.

Die deutsche Moderatorin Cathy Hummels hat sich mit einem emotionalen Statement in den sozialen Medien zu ihrer Familienplanung geäußert.

"Stabile Partnerschaft" als Voraussetzung

In einem Instagram-Video gab Hummels Einblick in ihre Zukunftspläne und ihren Wunsch, noch einmal Mama zu werden. "Ich bin jetzt 38 und ich glaube, so bis 40 würde ich jetzt schon sagen, könnte ich mir es noch mal vorstellen", erklärte sie ihren Followern. Jedoch fügte sie hinzu: "Aber Leute, ich habe ja keinen Partner."

Eine "stabile Partnerschaft" sei für sie aber Voraussetzung, wenn es darum geht, die Familie zu vergrößern. "Ich habe ja keine Eizellen einfrieren lassen und will den Weg ehrlich gesagt nicht alleine gehen. Ich bin ihn schon viel alleine gegangen."

Mit einem humorvollen Appell wandte sich die Moderatorin sogleich an mögliche Interessenten: "Also Männer, wenn ihr Bock habt, strengt euch an, erobert mich und wer weiß, vielleicht seid ihr dann mein Zukünftiger."

Hummels hat bereits einen Sohn, den achtjährigen Ludwig. Vater ist ihr Ex-Ehemann Mats Hummels. Ludwig ist nach wie vor das Zentrum ihres Lebens. "Ich gucke ihn an und ich denke mir nur so: Du kleiner, wunderbarer Mensch", schwärmt Hummels im Video.