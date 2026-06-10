Thomas Ohrner hat zum dritten Mal geheiratet

Thomas Ohrner , bekannt als Schauspieler ("Timm Thaler") und Moderator, hat seiner Partnerin Anne Arnholdt das Jawort gegeben. Mit emotionalen Einblicken in die Feierlichkeiten teilte der 61-Jährige die Nachricht seiner dritten Eheschließung auf Instagram. Das Paar, das sich nach drei Jahren Beziehung verlobte, feierte seine Liebe vor Familie, Freunden – und einer begeisterten Online-Community.

Eine Liebeserklärung auf Instagram. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Ohrner ein Bild, das ihn und seine frisch angetraute Ehefrau während der Hochzeit zeigt. Dazu schrieb er: "Ab heute: für immer!!!". In weiteren Instagram-Storys sind unter anderem die Eheringe des Paares zu sehen. In den Kommentaren gab es natürlich viele herzliche Glückwünsche.

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Eine Verlobung wie aus Hollywood. Die Liebesgeschichte von Thomas Ohrner und Anne Arnholdt begann vor drei Jahren in einer S-Bahn und führte im letzten Jahr zu einem romantischen Heiratsantrag. Der Ort des Geschehens: ein prächtiger Barocksaal in den Alpen. Dort überraschte der Schauspieler seine Partnerin mit Champagner, einem stilvollen Dinner sowie einer Atmosphäre aus Kerzen und Blumen, wie das Magazin Bunte berichtete. Auch das gemeinsame Lieblingslied lief im Hintergrund. "Vielleicht ein bisschen kitschig, aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ein bisschen Hollywood im Leben darf sein", erklärte Ohrner damals im Interview mit Bunte. Den Geschmack seiner Zukünftigen dürfte er jedenfalls getroffen haben. "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht", zeigte sich Arnholdt von der romantischen Geste überwältigt.

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