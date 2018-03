"Fassungslos": Blanchett besuchte Rohingya-Flüchtlingslager

Die Schauspielerin Cate Blanchett (48) hat in den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch mit eigenen Augen gesehen, welche Gefahr den Bewohnern in der Monsunzeit droht. "Mir war das Ausmaß bekannt, ich kannte die Zahlen", sagte die Australierin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Aber dann steht man am höchsten Punkt des Kutupalong-Camps und, so weit das Auge reicht, stehen diese sehr instabilen Behausungen auf einem gerodeten Hügel nach dem andern und warten auf den Regen, um hinab zu rutschen und in einander zu krachen", hieß es weiter.

Sie sei darüber "fassungslos", dass sich Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi nicht zu den Gräueltaten, die gegen muslimische Rohingya in ihrem Land verübt werden, ausgesprochen habe.