Cast von "Die Hochzeit meines besten Freundes" feiert Reunion

Cameron Diaz erinnerte sich etwa an den Moment als Dermot Mulroney seinen Hund ans Set mitnahm und dieser sofort an einem Baum hochkletterte. Oder an Julia Roberts, die im Film die für die 90er legendären bauchfreien Tops trug. Mit einem Grinsen im Gesicht erzählte Diaz auch, dass sie seit dem Dreh vom Karaokesingen traumatisiert sei. Ihr Charakter Kimmy scheiterte daran ja gewaltig.

Besonders gerührt war Dermot Mulroney: "Ich denke jeden Tag an diese Menschen. Denn jeden Tag der vergangenen 22 Jahre kommen Leute zu mir und sprechen mich auf diesen Film an."