Casiraghi & Springsteen: Jung, reich & siegessicher

Im Wiener Rathaus fanden schon viele Empfänge mit wichtigen Gästen aus dem In- und Ausland statt. Aber so schön, jung und vor allem millionenschwer waren die VIPs, die der Einladung von Bürgermeister Michael Häupl gefolgt waren, selten: Allen voran tauchte Charlotte Casiraghi, Tochter von Caroline von Monaco, bei dem Sektempfang, der verspätet gegen 23 Uhr in der Volkshalle anfing, auf. Mit ihrem Erscheinen hatte wirklich keiner mehr gerechnet, schließlich hatte die 26-Jährige bereits mittags den Reit-Parcours bestritten: "Ich war heute total entspannt, mein Pferd ist in Topform", sagte Casiraghi und erklärte: "Ich habe sehr jung mit dem Reiten begonnen. Ich bin mit Pferden aufgewachsen, meine Mutter und meine ganze Familie lieben diese Tiere."

Obwohl sie derzeit als Model und Testimonial für Gucci im Einsatz ist, sieht sie ihre Zukunft nicht vor der Kamera, sondern im Sport: "Ich möchte meine sportliche Karriere vorantreiben und nicht Model werden."