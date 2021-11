Casey Affleck: Ben Afflecks Bruder bestätigt Beziehung mit Schauspielkollegin

Caylee Cowan, die zuletzt im Thriller "Year of the Detectives" zu sehen war, fügte dem Posting eine süße Liebeserklärung hinzu. "Ich liebe dich so sehr", schrieb die 23-Jährige unter Afflecks Beitrag. Macht also ganz den Eindruck, als wäre die Beziehung der beiden inzwischen schon ziemlich ernst.

Casey Affleck war zuvor mit Schauspielerin Floriana Lima liiert. Aus der Ehe mit Summer Phoenix, mit der der Schauspieler knapp zehn Jahre lang verheiratet war, hat Ben Afflecks Bruder die gemeinsamen Kinder Indiana (17) und Atticus (13).