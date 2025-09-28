Tiefer Fall: Carla Brunis neues Leben nach Sarkozys Inhaftierung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat noch etwas Zeit, um persönliche Dinge zu regeln. Doch lange dürfte es nicht dauern, bis er seine Haftstrafe antreten muss. Am Donnerstag hatte ein Gericht den 70-Jährigen wegen Verschwörung im Zusammenhang mit illegaler Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt - und eine sofortige Vollstreckung verfügt. Damit kann Sarkozy die Zeit der von ihm angekündigten Berufung nicht in Freiheit verbringen. Dazu mehr:

Schwer zu verkraften dürfte das Urteil nicht nur für Sarkozy selbst, sondern auch für seine Ehefrau Carla Bruni sein. Carla Bruni äußert sich zu Sarkozy-Urteil Das Ex-Model ist sein 2008 mit dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 2011 zur Welt kam. Aus ihrer früheren Beziehung mit Raphaël Enthoven hatte die gebürtige Italienerin bereits einen Sohn. Auf Instagram drückte Bruni nach der Urteilsverkündung Solidarität mit ihrem Ehemann aus. Sie veröffentlichte ein Foto, auf dem das Ehepaar Hand in Hand zu sehen ist. Dazu schrieb Bruni: "Love is the answer" (deutsch: "Liebe ist die Antwort"). Die 57-Jährige fügte einen Hashtag hinzu, der ins Deutsche übersetzt bedeutet: "Hass wird nicht siegen."

Im Gericht hatte Carla Bruni zuvor ein wortloses Statement abgegeben, als sie einem Reporter den Mikrophonschutz abriss und diese zu Boden warf, wie in einem Video zu sehen ist. Berichten zufolge handelte es sich um das Mikrofon des Online-Magazins Mediapart, welches die Lybien-Affäre öffentlich gemacht hatte.