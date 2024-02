US-Schauspieler Carl Weathers im Alter von 76 Jahren verstorben

"Durch seine Beiträge zu Film, Fernsehen, Kunst und Sport hat er eine unauslöschliche Spur hinterlassen und ist weltweit und über Generationen hinweg anerkannt", hieß es in der Erklärung weiter.

Weathers spielte auch mit Arnold Schwarzenegger im Film "Predator" und war kürzlich in der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" zu sehen - für diese Rolle wurde er auch mit einem Emmy-Fernsehpreis ausgezeichnet. Insgesamt spielte der 1948 in New Orleans geborene Schauspieler in seiner Karriere in mehr als 75 Filmen und Fernsehserien mit.