Tom Kaulitz auf Modelhochzeit ohne Heidi Klum

In einem märchenhaften Ambiente gaben Influencer Carl Jakob Haupt und Model Gianna Petrovic einander auf Sizilien das Jawort. Mit von der Partie waren auch Promis wie die Kaulitz-Brüder.

Influencer-Hochzeit auf Sizilien

Die beiden Influencer Haupt und Petrovic sind seit März 2016 zusammen. Kennengelernt haben sie einander auf einer Zugfahrt von Berlin nach Köln, wie vogue.de berichtet. Im Sommer darauf zog das Paar zusammen. Im Juni diesen Jahres machte Haupt, der in seinem Blog "Dandy Diary" über Männermode schreibt, Petrovic in Nizza einen Antrag. Nun wurde ganz romantisch auf dem Weingut "Castello Pupillo" etwa zwanzig Minuten von Syrakus in Sizilien die Hochzeit gefeiert.