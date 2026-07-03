Capital Bra über Entzug: „Einen? Ich hatte zehn, zwanzig“

Rapper Capital Bra hat in offenen Worten über seine Drogensucht und zahlreiche gescheiterte Entzugsversuche gesprochen. „Einen? Ich hatte zehn, zwanzig“, sagte der Musiker dem Spiegel auf die Frage, ob er einen Entzug versucht habe. Ein ganzes Jahr habe er in Dubai einen Entzug gemacht - begleitet von monatelangen Schmerzen.

Wie sehr die Drogen sein Familienleben beeinträchtigt haben, schilderte der Musiker eindringlich. „Ich kann nicht auf Drogen nach Hause gehen. Ich kann meine Söhne und Töchter nicht anfassen“, sagte er. Manchmal fliehe er ins Hotel, ein anderes Mal warte er, bis die Kinder schliefen. „Dann muss ich mich zu Hause irgendwie heimlich durchschlängeln und direkt in die Dusche gehen und mich desinfizieren.“ Seine Kinder wolle er nicht sehen, wenn er high sei: „Das hat mich irgendwann kaputt gemacht. Das geht nicht, ich will das nicht.“

Rapper hat fünf Kinder

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, hat fünf Kinder. Die Sucht belaste auch seine Beziehung, den Worten des Musikers zufolge waren er und seine Partnerin zwischenzeitlich getrennt. „Aber ich liebe sie, und es ist schlimm für mich, dass ich sie schon so lange und immer wieder enttäusche“, sagte er. „Dass ich meine ganze Familie wegen der Drogen immer wieder enttäusche.“

Für die Zukunft hat der 31-Jährige einen klaren Wunsch. „Ich möchte nicht mehr in der Psychiatrie landen. Ich möchte irgendwann nicht mehr irgendwo einen Entzug machen müssen“, sagte er. „Ich möchte clean werden. Und für meine Kinder da sein können.“