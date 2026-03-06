Capital Bra ist zum 5. Mal Vater geworden - so heißt seine Tochter

" Alina ist auf der Welt": Rapper Capital Bra ist zum fünften Mal Vater geworden. "Die ganze Nacht im Krankenhaus - ich küsse euer Herz", sagt Capital Bra weiter auf Instagram in einer Story. Seine Tochter sei auf der Welt.

"An alle meine Brüder, Dankeschön für eure Glückwünsche, ich liebe euch", sagt der Rapper in dem Video weiter. "Sie ist gesund, sie ist fit. Die Nacht hat sich gelohnt!" Laut Bild hat der Musiker bereits zwei Söhne und zwei Töchter.

Der 31-jährige, aus der Ukraine stammende Rapper Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, lebt in Berlin und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Er brachte zahlreiche Songs heraus, die die Nummer 1 in den deutschen Charts waren.