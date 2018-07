Swanepoel wehrt sich gegen böse Kommentare über After-Baby-Bauch

Eigentlich müsste man meinen, dass man als Model eher Lob bekommt, wenn man sich nicht gleich nach der Geburt wieder auf Size Zero runterhungert. Candice Swanepoel hat allerdings keine positive Erfahrung gemacht: Vor Kurzem hat sie ihren Sohn Ariel zur Welt gebracht. Nach der Geburt verbrachte das 29-jährige "Victoria’s Secret"-Model in Brasilien einige Tage am Strand. Weil sie sich aber mit einem noch nicht völlig zurückgebildetem Babybauch zeigte, musste sich die frischgebackene Mama in den sozialen Medien gemeine Kommentare über ihren Körper anhören.

Swanepoel : Klare Ansage an Bodyshamer

Jetzt feuerte das Model mit einer klaren Ansage an Body-Shamer zurück.

"Das bin ich zwölf Tage nach der Geburt meines Sohnes. Wenn ihr etwas Schlechtes darüber zu sagen habt, dann lasst euch mal durchchecken. Unsere Gesellschaft kann so gemein sein. Schönheitsideale sind heutzutage für Frauen einfach nicht einzuhalten", erklärte die zweifache Mutter in einer Instagram-Story.