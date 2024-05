Camila Cabello über Aufzug-Panne: Witze gerissen trotz Heidenangst

Die Aufzug-Spiegel seien wie in einer Dusche beschlagen gewesen, "weil es so heiß war und es keine Klimaanlage gab". "Die Leute fielen emotional um wie die Fliegen, aber Nas und ich, wir haben Witze gerissen - und hatten trotzdem eine Heidenangst."

Der Vorfall habe sich ereignet, als beide Sänger ihr neues gemeinsames Lied "He Knows" in einem Nachtklub in Los Angeles bewerben wollten. "Es war einfach so verrückt", sagte Cabello. "Aber es hat uns näher zusammengebracht."