Camila Cabello: Auch im 2. Beziehungsanlauf hat es mit Shawn Mendes nicht gepasst

Gute Freunde

Mendes hatte bereits 2022 angegeben, dass er Cabello immer in seinem Herzen behalten werde. "Ich habe Camila so viele Jahre geliebt und das wird sich niemals ändern", sagte er in der US-Radioshow "On Air with Ryan Seacrest". Er und seine Musiker-Kollegin seien weiterhin gute Freunde.