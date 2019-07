Cameron Boyces Familie gibt Todesursache bekannt

Am Montag hatte der Vater des Schauspielers auf Twitter eine Nachricht veröffentlicht, auf der er sich für die Unterstützung der Fans seines Sohnes bedankt.

"Ich bin überwältigt von der Liebe und der Unterstützung, die unsere Familie erfahren hat", schrieb Victor Boyce auf Twitter. "Es hilft wirklich, den Schmerz dieses Albtraums zu erleichtern, aus dem ich nicht aufwachen könne", so Camerons Vater.

Cameron Boyce ist bekannt für seine Rollen als Sohn von Cruella de Vil in "The Descendants" und als Luke Ross in der Serie "Jessie".