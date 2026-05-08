Bushido und Ferchichi schießen gegen Lombardi und Pocher: "Unterste Schublade"
Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind auf Pietro Lombardi nicht gut zu sprechen und machen daraus auch kein Geheimnis. Wie sich dieser in der Öffentlichkeit inszeniert, ist dem Ehepaar ein Dorn im Auge. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" nahmen sich die beiden kein Blatt vor den Mund.
Anna-Maria Ferchichi über Lombardi: "Unterste Schublade"
"Von dem halte ich nämlich wirklich gar nichts persönlich", meinte Anna-Maria Ferchichi. Woran sie sich vor allem stört, ist der Umstand, dass der ehemalige DSDS-Star öffentlich über seine Ex-Partnerinnen spricht und dabei keine Kontrolle über seine Emotionen hat. "Unterste Schublade", findet Ferchichi das.
Was die Schwester von Sarah Connor noch schlimmer findet als Lombardi alleine, sei die Kombination mit Oliver Pocher. Wie die beiden über Frauen sprechen, missfällt der achtfachen Mutter. "Bei den beiden habe ich das Gefühl, weil die so krass enttäuscht und verletzt worden sind von ihren Ex-Partnerinnen, dass da so eine Gehässigkeit Frauen gegenüber entsteht", fuhr Ferchichi fort.
Auch Rapper Bushido ist kein Fan von Pietro Lombardi und Oliver Pocher. Die beiden hätten eine "permanent negative Attitüde", während sie zu glauben scheinen, anderen überlegen zu sein, so der Rapper. Seine Ehefrau nennt dies schlichtweg "Narzissmus".
"Wie viel Einbildung kann ein Mensch denn bitte haben?"
In der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts des Ehepaares spielten Bushido und Ferchichi unter anderem auf jüngste Aussagen Lombardis über dessen Ex-Verlobte Laura Maria Rypa an. Der Sänger hatte vor wenigen Wochen angedeutet, Rypa könne nur dank seiner Hilfe ein Haus kaufen. "Wie viel Einbildung kann ein Mensch denn bitte haben?", kommentierte Ferchichi Lombardis Arroganz, die Bushido als "anmaßend" bezeichnete.
Das Ehepaar scheint zudem das Gefühl zu haben, dass der Sänger nicht damit klarkommt, seinen Job in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) verloren zu haben. Inzwischen sitzt Bushido neben Dieter Bohlen und Isi Glück in der Jury der Talente-Show. "Er denkt sich wahrscheinlich, wenn du nicht wärst, hätte er den noch", ist sich Ferchichi sicher.
Von ungefähr kommen die Spekulationen nicht. Immerhin hatte Lombardi einen gehässigen Kommentar abgegeben, als sich Ferchichi und Bushido im vergangenen Jahr vorübergehend trennten. "Karma", schrieb der Sänger damals zur Trennung. "Wo ich mir denke, was bist du für ein Mann", so Ferchichi dazu, während Bushido eins draufsetzte und Lombardi ausrichtete: "Brudi, ohne DSDS gäbs dich gar nicht."
Das Fazit des Rappers über seinen DSDS-Vorgänger: "Pietro ist einfach eine arme Wurst."
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