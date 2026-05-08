Bushido und Ferchichi schießen gegen Lombardi und Pocher: "Unterste Schublade"

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind auf Pietro Lombardi nicht gut zu sprechen und machen daraus auch kein Geheimnis. Wie sich dieser in der Öffentlichkeit inszeniert, ist dem Ehepaar ein Dorn im Auge. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" nahmen sich die beiden kein Blatt vor den Mund.

Anna-Maria Ferchichi über Lombardi: "Unterste Schublade"

"Von dem halte ich nämlich wirklich gar nichts persönlich", meinte Anna-Maria Ferchichi. Woran sie sich vor allem stört, ist der Umstand, dass der ehemalige DSDS-Star öffentlich über seine Ex-Partnerinnen spricht und dabei keine Kontrolle über seine Emotionen hat. "Unterste Schublade", findet Ferchichi das.

Was die Schwester von Sarah Connor noch schlimmer findet als Lombardi alleine, sei die Kombination mit Oliver Pocher. Wie die beiden über Frauen sprechen, missfällt der achtfachen Mutter. "Bei den beiden habe ich das Gefühl, weil die so krass enttäuscht und verletzt worden sind von ihren Ex-Partnerinnen, dass da so eine Gehässigkeit Frauen gegenüber entsteht", fuhr Ferchichi fort.