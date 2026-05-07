Oliver Pocher regt mit Aussagen über Kindeserziehung auf

Der deutsche Comedian Oliver Pocher ist für seine zum Teil grenzwertigen Kommentare bekannt. Im Oktober sprach der fünfache Vater im Podcast "Ungeskriptet" über die Erziehungsmethoden, die er seinem Nachwuchs zukommen lässt und erklärte, warum seine Zwillingssöhne aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden auf ein Sport-Internat in Spanien geschickt wurden: die beiden Teenager hätten Probleme in der Schule gehabt.

In einem Auftritt im Podcast "Tommy Unlockes" betonte Pocher kürzlich einmal mehr: "Ich würde nie meinen Job hintanstellen, um nur für die Kinder da zu sein. Das funktioniert halt nicht."

Oliver Pocher: Zwillinge haben nicht "pariert"

"Es ist schon ganz gut, dass die so ein bisschen outgesourct ihr Ding machen", kommentierte der 48-Jährige die Entscheidung für ein Internat in "Ungeskripet". "Und das haben wir aber vorher angekündigt. Die waren hier auf der Schule, ich hab gesagt: 'Wenn das nicht funktioniert, ist es die einzige Chance. Weil ich setze mich mit euch nicht hin und kann hier jeden Tag irgendwelche Hausaufgaben durchgehen oder irgendwas anderes. Ihr seid ja nicht doof, ihr seid ja faul oder irgendwas anderes. Oder wenn ihr hier irgendwie nicht pariert, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Dann müsst ihr leider in ein Internat gehen.' So, alles klar. Hat nicht funktioniert – Internat." Seine Söhne hätten dies zunächst "beschissen" gefunden. "Jetzt haben sie es gelernt", so der Comedian.