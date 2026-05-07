Oliver Pocher regt mit Aussagen über Kindeserziehung auf
Der deutsche Comedian Oliver Pocher ist für seine zum Teil grenzwertigen Kommentare bekannt. Im Oktober sprach der fünfache Vater im Podcast "Ungeskriptet" über die Erziehungsmethoden, die er seinem Nachwuchs zukommen lässt und erklärte, warum seine Zwillingssöhne aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden auf ein Sport-Internat in Spanien geschickt wurden: die beiden Teenager hätten Probleme in der Schule gehabt.
In einem Auftritt im Podcast "Tommy Unlockes" betonte Pocher kürzlich einmal mehr: "Ich würde nie meinen Job hintanstellen, um nur für die Kinder da zu sein. Das funktioniert halt nicht."
Oliver Pocher: Zwillinge haben nicht "pariert"
"Es ist schon ganz gut, dass die so ein bisschen outgesourct ihr Ding machen", kommentierte der 48-Jährige die Entscheidung für ein Internat in "Ungeskripet". "Und das haben wir aber vorher angekündigt. Die waren hier auf der Schule, ich hab gesagt: 'Wenn das nicht funktioniert, ist es die einzige Chance. Weil ich setze mich mit euch nicht hin und kann hier jeden Tag irgendwelche Hausaufgaben durchgehen oder irgendwas anderes. Ihr seid ja nicht doof, ihr seid ja faul oder irgendwas anderes. Oder wenn ihr hier irgendwie nicht pariert, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Dann müsst ihr leider in ein Internat gehen.' So, alles klar. Hat nicht funktioniert – Internat." Seine Söhne hätten dies zunächst "beschissen" gefunden. "Jetzt haben sie es gelernt", so der Comedian.
"Ist ja nicht so, dass sie jetzt in ein Gulag gekommen sind"
Sein "Mitleid" halte sich in Grenzen: "Was die da machen, hätte ich als Kind auch so unterzeichnet. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt in ein Gulag gekommen sind oder irgendwie nach Sibirien mussten." Um seine Tochter mache er sich keine Sorgen.
Ob Oliver Pocher mit seinen Aussagen bewusst polarisieren wollte, darüber lässt sich nur spekulieren. Im Internet erntete er für seine Aussagen Kritik. "Er spricht über Kinder, als seien sie ein Gegenstand oder eine Maschine, die einfach 'funktionieren' und 'parieren' müssen. Wenn Kinder nicht 'funktionieren' oder 'parieren', könnte es halt auch am Vater liegen. Aber um das zu hinterfragen, ist bestimmt zu viel Reflexionsvermögen gefragt", lautet etwa ein empörter Kommentar.
Oliver Pocher hat mit Alessandra Meyer-Wölden neben den Zwillingen Elian und Emanuel auch noch eine sechzehnjährige Tochter namens Nayla. Aus seiner zweiten Ehe mit Amira Aly stammen zwei weitere Söhne.
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