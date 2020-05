Bunter Society-Auftakt in Wien

Neo-Barbesitzerin und Seitenblicke -Lady Alex Hesse lud zum Grand-Opening ihrer "Fest.Land.Bar" an der Landseite des Badeschiffs am Donaukanal. Dabei durfte natürlich ihr Lebensgefährte, Starkoch Christian Petz, nicht fehlen, der im "Holy Moly" auf dem Badeschiff seine Gäste verwöhnt. "Nachdem ich den Christian immer besucht habe, und dort im Weg herumgestanden bin, habe ich mir gedacht, ich mache eine Bar auf, damit ich mich wo anlehnen kann", verriet Hesse schmunzelnd, "Jetzt kommen die Gäste zuerst auf einen Aperitif zu mir, gehen dann am Schiff essen und versumpern danach wieder bei mir". Unter den VIP-Gästen gesichtet: Albertina-Boss Klaus Albrecht Schröder, der zwar mit On-Off-Freundin Friederike Seiler kam, jedoch bat: "Bitte kein gemeinsames Foto! Wir sind zurzeit kein Paar!"