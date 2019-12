Buddhismus und Bilderbuch-Ehe: "Dude" Jeff Bridges wird 70

Wie der Schauspieler einmal in einem Interview erzählte, hatte er beim ersten Treffen tatsächlich Angstzustände. "Ich hatte Angst vor der Ehe. Ich dachte, das wäre ein großer Schritt in Richtung Tod. Also tat ich alles in meiner Macht stehende, um zu widerstehen. Die Vorstellung davon war so furchteinflößend." Dennoch war es aber Liebe auf den ersten Blick, wie er Conan O'Brien in seiner Late Night Show verriet: "Ich wusste, ich war schwer verliebt in meine Freunde, in der Sekunde, als ich sie das erste Mal sah." Die Panik vor dem Heiraten dürfte er aber schnell abgelegt haben, denn immerhin trat er nur zwei Jahre nach dem ersten Treffen mit Susan vor den Traualtar. Mittlerweile führen die beiden schon seit 42 Jahren eine Bilderbuch-Ehe aus der die drei Töchter Isabella (38), Jessica (36) und Haley (34) hervorgingen.

Worauf Jeff Bridges hingegen lange warten musste, war sein erster Oscar. Den bekam er erst mit 60 Jahren für seine Verkörperung des betrunkenen Country-Sängers in "Crazy Heart".