Buchpräsentation: Das Gute (Essen) liegt so nah

Als freizeit-KURIER-Chefredakteur Michael Horowitz das Große Ehrenzeichen der Republik verliehen bekam, zeigte er erstmals sein Enkerl Nummer 1, David (heute zwei Jahre). Gestern vormittag präsentierte der Erfolgs-Autor gemeinsam mit seiner Frau Angelika Horowitz nicht nur sein 20. Buch „Delikat Essen“ im Wiener Hollmann Salon, sondern auch seinen zweiten Enkel, Philipp (drei Wochen alt). Michael Horowitz: „Ein bisschen haben wir das Buch auch für ihn geschrieben“, denn es geht darin um Nachhaltigkeit.



Das Ehepaar besuchte 30 Genussregionen Österreichs und erzählt, wo es den besten Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse oder die südburgenländische Weidegans gibt. Die Idee gefiel Lebensminister Niki Berlakovich gut: „Ich selbst komme aus der Kaesten-Region im Mittelburgenland, da sind die guten Ess-Kastanien her.“ Mit dabei das Who is who von Wien: Hugo Portisch, Erwin Steinhauer, Doris Schretzmayer, Robert Menasse, Johanna Rachinger, Otto Schenk, KURIER-Kolumnist Georg Markus und Nobel-Juwelier Reinhard Köck.