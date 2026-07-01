Brzeska-Tochter mit Beckenbauer-Enkel verlobt: So romantisch war der Antrag
Nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren haben Caprice Peschel und Luca Beckenbauer beschlossen, vor den Traualtar zu treten. Das Paar hat sich verlobt. Die Verlobung wurde auf Instagram bekannt gegeben.
Caprice Peschel und Luca Beckenbauer verlobt
Peschel und Beckenbauer teilten die freudige Nachricht am 29. Juni auf Social Media. Demnach machte der Enkel von Franz Beckenbauer seiner Liebsten vor der malerischen Kulisse des Tegernsees einen Antrag. Ganz romantisch hielt Luca auf einem Boot um die Hand seiner Langzeitpartnerin an.
„Rate mal, was ich gesagt habe?“, schrieb Peschel unter eine Reihe an Fotos, die das Brautpaar in spe bei seiner Verlobung zeigen. Zudem teilten sie Bilder von einer Torte, auf der auf Englisch „engaged“ - also „verlobt“ steht. Gefeiert wurde mit Champagner.
Die beiden Sportfamilien-Sprösslinge kennen sich bereits seit der Schulzeit. Sie besuchten beide dasselbe Gymnasium in München. Eine Beziehung entwickelte sich aber erst später. Das Paar machte seine Liebe 2019 öffentlich.
Caprice Peschel ist die Tochter von Turnlegende Magdalena Brzeska. Luca Beckenbauer ist der Sohn des im Jahr 2015 verstorbenen Fußballspielers und -trainers Stephan Beckenbauer.
Kommentare