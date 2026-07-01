Brzeska-Tochter mit Beckenbauer-Enkel verlobt: So romantisch war der Antrag

Nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren haben Caprice Peschel und Luca Beckenbauer beschlossen, vor den Traualtar zu treten. Das Paar hat sich verlobt. Die Verlobung wurde auf Instagram bekannt gegeben.

Caprice Peschel und Luca Beckenbauer verlobt

Peschel und Beckenbauer teilten die freudige Nachricht am 29. Juni auf Social Media. Demnach machte der Enkel von Franz Beckenbauer seiner Liebsten vor der malerischen Kulisse des Tegernsees einen Antrag. Ganz romantisch hielt Luca auf einem Boot um die Hand seiner Langzeitpartnerin an.