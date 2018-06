Bryan Adams über seine Beziehung zu Prinzessin Diana

Sänger Brian Adams (58) war am Montagabend in der Live-Sendung Watch What Happens Live with Andy Cohen zu Gast und wurde erneut vom Moderator nach seiner Beziehung zu Prinzessin Diana ( † 1997) gefragt. Jahrelang kursierten Gerüchte, der Sänger hätte eine heimliche Affäre mit Diana gehabt.