Bryan Adams bezeichnete Prinzessin Diana in neuem Interview als Freundin

Der kanadische Musiker hatte einst ein Lied mit dem Titel "Diana" aufgenommen. Im Text hieß es zum Beispiel: "The day that he married you, I nearly lost my mind" ("An dem Tag, an dem er dich geheiratet hat, habe ich fast den Verstand verloren"). Dann sang er weiter: "Diana, was machst du nur mit einem Typen wie dem?"

Adams und Diana wurden Freunde

Später sei er Diana, die früher mit dem heutigen König Charles III. verheiratet war, in einem Flugzeug vorgestellt worden. "Ich sagte: 'Ich habe Ihren Namen mal in einem Song benutzt'", erzählte Adams. "Und Diana sagte: 'Ja, ich weiß, sehr lustig.'" Sie habe das Lied nochmal hören wollen. Er habe dann eine Aufnahme an den Kensington-Palast geschickt und sei zum Tee eingeladen worden. "So wurden wir Freunde", sagte Adams. Mit der Zeit habe er gelernt, was wirklich los sei in ihrem Leben.