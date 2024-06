Rapper Brother Marquis im Alter von 58 Jahren gestorben

Kontroverse Songtexte

In einem Interview aus dem Jahr 2022 erzählte Brother Marquis, dass einige der bekanntesten Hits der Band aus seiner Feder stammen und er auch an vielen Songs mitgeschrieben hat. "Ich fühlte mich mit den Schimpfwörtern in den Texten nicht wohl, aber die Reaktion der Fans trieb mich an", so Brother Marquis. Marquis erzählte, dass ihm die Live-Auftritte während seiner Karriere am meisten Spaß gemacht haben - sie waren für ihn Höhepunkte und Fluch zugleich.

Die Band war bekannt für ihre kontroversen Songtexte, in denen es meist um Sex ging. Ihr drittes Album "As Nasty As They Wanna Be" war das erste Rap-Album in den USA, das mit dem Warnhinweis "Parental Advisory - Explicit Lyrics" versehen wurde, wie die New York Times berichtete. Die Band löste sich in den 90er Jahren auf, ihr letztes Album "The Real One" erschien 1998, blieb jedoch erfolglos.