In einem inzwischen gelöschten Video gab die Sängerin Einblick in ihren Alltag. Bei einem Unfall verbrannte sie sich Wimpern, Augenbrauen und Haare.

Britney Spears über Unfall: "Mein Gesicht stand in Flammen"

Erneut sorgt ein Instagram-Video der US-Sängerin Britney Spears für Schlagzeilen. Diesmal erzählt sie, während sie im Bett liegt, von einem gefährlichen Unfall, bei dem sie sich ihre Wimpern, Augenbrauen und Teile ihrer Haare verbrannt habe. Inzwischen löschte Spears das Video vom 1. Oktober jedoch wieder - ein Verhalten, das nicht ungewöhnlich für den Popstar ist.

Kamin ist explodiert Spears erzählte davon, dass vor etwa einem halben Jahr in ihrem Zimmer der Kamin explodiert sei, als sie versuchte, ihn zu entfachen. "Ich war in meinem Zimmer und ich habe das Feuer angemacht und dann ganz plötzlich ist es in mein Gesicht explodiert", erinnerte sich die Sängerin. Und weiter: "Das ist mir schon einmal passiert und einmal davor auch (…). Aber dieses Mal habe ich das Ganze einfach da reingeworfen und es ist mir buchstäblich ins Gesicht geflogen… Es hat mir alle Wimpern und Augenbrauen verbrannt und – seht ihr diesen Babypony? Der ist von… es hat mein ganzes Haar zum Zischen gebracht." Den Vorfall beschreibt sie als "beängstigend". Auffällig in dem Instagram-Video war, dass Spears in einem britischen Akzent sprach.

"Gesicht stand in Flammen" Nach der Explosion habe sie stundenlang unter starken Schmerzen gelitten. "Es tat weh, mein Telefon zu berühren. Es tat weh, Eis auf mein Gesicht zu legen. Es tat weh, wenn mein Gesicht irgendetwas berührte (...). Es war so, so, so schlimm." Weil ihr "Gesicht sozusagen in Flammen stand", musste sie in die Notaufnahme gebracht werden, erzählte Spears weiter. Dort wurde ihr auch das Schmerz- und Beruhigungsmittel Tylenol verabreicht. Das Video beendete der Star allerdings positiv: Jetzt sei wieder "alles gut", auch die Haare seien nachgewachsen.

Auch Fitnessstudio in Brand gesteckt Es ist nicht das erste Mal, dass es in Spears' Villa zu einem Feuer kam. Ende April dieses Jahres erzählte Spears (auch in einem Instagram-Video), dass sie vor vier Jahren ihr Heim-Fitnessstudio unabsichtlich in Brand setzte. Grund dafür waren zwei Kerzen. Danach musste sie den Raum komplett neu renovieren und ausstatten lassen.