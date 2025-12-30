Britney Spears: Böse Worte gegen Familie – "Werde euch bald überraschen"

Weihnachten ist nicht nur von Besinnlichkeit und Harmonie geprägt, sondern oftmals auch von Zwistigkeiten und Konflikten, die besonders im engen Familienkreis zu dieser Zeit erneut die Stimmung zum Überkochen bringen können. Auch Einsamkeit und erlebte Traumata bahnen sich gerade zu den Feiertagen ihren Weg an die Oberfläche. Popstar Britney Spears ist hier keine Ausnahme. Einige Tage nach Weihnachten meldete sie sich auf ihrem Instagramkanal – den sie erst vor einiger Zeit deaktiviert hatte – zu Wort und richtete sehr böse und eindeutig zynische Zeilen gegen ihre Familie. Es scheint also, als ob sich die 44-Jährige mit ihren Verwandten immer noch nicht versöhnt hätte.

"Nie respektlos behandelt ..." Spears postete ein Foto eines wunderschön geschmückten Weihnachtsbaumes. Dazu schrieb die Zeilen, die von böser Ironie nur so triefen: "Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderbare Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir geschadet oder jemals irgendetwas völlig Inakzeptables getan oder unvorstellbares Trauma verursacht hat, das man nicht reparieren kann..." Der Zynismus spiegelt sich auch im weiteren Text wider: "An meine liebe, süße, unschuldige Familie ... es tut mir so leid, dass ich dieses Weihnachten beschäftigt war, aber ich werde definitiv auftauchen und euch bald überraschen ... Ich kann es kaum erwarten." Was genau Spears damit meint und ob es sich hier um eine versteckte Botschaft handelt – etwas, das Fans den Instagram-Beiträgen der Sängerin immer wieder unterstellen –, ist aber unklar. Zum Schluss richtet sie ihre Worte an ihre Nichte Ivey (7), die Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears: "Ich will dich nur halten, mein Liebling."