Besonders während Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr verstärkt sich bei vielen Menschen das Gefühl der Einsamkeit. Für diejenigen, die durch Trauer oder andere Schicksalsschläge belastet sind, werden die Festtage zu einer emotionalen Herausforderung – sie fühlen sich nicht in das Bild von festlich geschmückten Weihnachtsbäumen und fröhlichen Gesichtern eingebunden. Insbesondere der Verlust eines geliebten Menschen oder das Alleinsein wird gerade in dieser Zeit des Jahres besonders intensiv wahrgenommen.

Seit rund 50 Jahren bieten etwa die katholische und evangelische Kirche gemeinsam mit ihrem dafür initiierten Hilfsprojekt Unterstützung und Entlastung bei emotionaler Überforderung sowie Suchterkrankungen. Denn: Um den Jahreswechsel bzw. in den Feiertagen kann der Alkoholkonsum und das psychische Unwohlsein deutlich ansteigen, weshalb der Notrufdienst verstärkt im Einsatz ist. Auch steht die Telefonseelsorge als Ansprechpartner bei schweren Schicksalsschlägen zur Verfügung.

Hilfe bei Einsamkeit zu Weihnachten Auch 2025 will die Telefonseelsorge in der Vorweihnachtszeit Betroffenen und Angehörigen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft eine Anlaufstelle bieten. Etwa 800 Mitarbeitende besetzen laufend mindestens zehn Leitungen. Die Telefonseelsorge 142 ist streng vertraulich, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Alle Informationen gibt es hier.

Professionelle Hilfe an Heilig Abend Auch die Wiener Lebens- und Sozialberater bieten speziell zu Weihnachten eine Hotline-Service an. "Weihnachten bedeutet für viele Stress pur", so Harald G. Janisch, Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien: "Sei es, weil man alleine das Weihnachtsessen zubereiten muss, weil Streitereien drohen oder gar vorprogrammiert sind. Erschwerend kommt bei vielen auch die Einsamkeit hinzu. Etwas, das besonders aufs Gemüt schlägt." Zu Weihnachten bieten daher zertifizieren Lebens- und Sozialberater professionelle Hilfe unter der Telefonhotline 0820 89 01 01 (20ct./Min.) an. An Heiligabend und an Feiertagen stehen sie Menschen in seelischer Not als neutrale Gesprächspartner zur Verfügung. "Anonyme Krisengespräche am Telefon können für die Einsamen, Traurigen und Notleidenden heilsame Begegnungen sein. Unsere Mitglieder sind Profis für Krisenfälle und bei allen Fragen der persönlichen Entwicklung", so Janisch.

Plaudernetz der Caritas Während der Weihnachtszeit können sich einsame Menschen auch an das Plaudernetz der Caritas wenden. Die sogenannten freiwilligen Plauderpartner sind täglich von 10 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 05 1776 100 erreichbar. Seit der Gründung der Initiative im Jahr 2020 wurden bereits über 54.000 Telefonate geführt.

Weihnachtslieder in der Wiener Dompfarre An Heiligabend kann man im Stephansdom bis 22 Uhr eine besinnliche Weihnachtszeit erleben. Seit 15 Jahren organisiert die Wiener Dompfarre weihnachtliche Feierlichkeiten für einsame und bedürftige Menschen. Neben Speisen werden auch Kaffee und Punsch angeboten, zudem werden gemeinsam weihnachtliche Lieder gesungen.

Initiative "Keiner Bleibt Allein" Die Initiative ist eine Informationsplattform über Einsamkeit und Alleinsein für junge Erwachsene und Menschen mittleren Alters. Man kann sich dazu auf Facebook, Instagram und TikTok informieren bzw. melden. Per Nachricht teilt man mit, aus welcher Region man kommt und ob man zu Weihnachten oder Silvester eingeladen werden möchte oder ob man selbst Besuch empfangen möchte. Das gesamte Projekt wird gemeinnützig von Ehrenamtlichen betrieben. Lediglich Workshops und Vorträge, die gebucht werden, sind mit entsprechenden Kosten verbunden.

Plattform gegen Einsamkeit Die Initiative wurde 2021 vom Verein Social City Wien ins Leben gerufen. Hier findet man eine Vielzahl an Informationen, Freizeitangeboten und auch professioneller Hilfe. Ziel der Plattform ist es, Menschen unabhängig von Alter und Lebenssituation miteinander zu verbinden.