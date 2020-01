Britney Spears hat sportlichen Neujahrsvorsatz

US-Popsängerin Britney Spears (38) will im neuen Jahr mehr Yoga machen. "Ich bin Anfängerin", schrieb sie zu einem Video von sich am auf Instagram. Sie wolle ihren Rücken und ihren Brustkorb öffnen, so Spears weiter. Es sei für sie aber schwierig loszulassen.

In dem Video steht sie im Bikini in einem Garten und macht einige der bekannteren Yoga-Übungen wie den "herabschauenden Hund" oder die "Kobra". Um sie herum laufen ihre Hunde. Innerhalb weniger Stunden wurde das kurze Video bereits über zwei Millionen mal aufgerufen. "Ich danke Gott für Mutter Natur", schrieb Spears. Sie helfe ihr, sich zu erden, und es öffne ihren Geist, wenn sie nach draußen gehe.