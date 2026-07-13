Popstar Britney Spears sorgte einmal mehr für Aufregung: Die 44-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie vergangene Woche auf einem der verkehrsreichsten Highways von Los Angeles ihren Kopf durch das Schiebedach eines schwarzen Mercedes-SUV steckte, während das Fahrzeug im stockenden Verkehr unterwegs war. Mit ausgebreiteten Armen und zurückgeworfenem Kopf genoss sie den Fahrtwind – ein Moment, der von anderen Verkehrsteilnehmern eifrig per Smartphone dokumentiert wurde. Natürlich wurde dieser „Vorfall“ sofort von zahlreichen internationalen Medien aufgenommen. Nun meldete sich Spears dazu selbst zu Wort.

Spears: „Nichts ist so, wie es scheint“ Die Sängerin postete auf Instagram eine der Aufnahmen und kommentierte das Foto mit den Worten: „Was die Leute sehen, sind zwei Sekunden Wahnsinn, in denen ich mich vor den Herren verneige!!!!! Die Tage und Stunden meiner Realität!!!!!! Nichts ist so, wie es scheint.“ Zum Abschluss fügte sie augenzwinkernd hinzu: „Psss, ich glaube, ich muss noch ein gutes Stück öfter aus dem Dach kommen.“ Es handelt sich dabei um einen typischen Britney-Spears-Post: kryptisch, sarkastisch und kritisch zugleich. Ihr Post wurde von einem zweiten Foto begleitet, das ein Kind zeigt, das zusammengerollt auf einem Bett liegt – auch dieses Bild lässt unterschiedliche Interpretationen zu und sorgt in den sozialen Medien bei Fans erneut für Spekulationen: eine versteckte Message ihres Idols? Beim Posting selbst wurde wie bei Spears üblich die Kommentarfunktion deaktiviert.

Trotz des Wirbels um die Aktion relativierte eine Quelle gegenüber der britischen Daily Mail den Vorfall. So schlimm war das alles nämlich gar nicht, berichtet diese. „Britney hat nur kurz durch das Schiebedach geschaut“, wird der Insider von der Zeitung zitiert. Sie habe lediglich den Grund des Staus sehen wollen und wollte abschätzen, wie lange die Fahrt noch dauern würde. Der Insider fügte hinzu: „Das hat sie als Kind im Süden ständig gemacht. Sie liebt es, wenn ihr im Sommer der warme Wind durch die Haare weht.“ Zudem betonte die Quelle, dass Spears aktuell eine unbeschwerte Zeit genieße: „Sie hat einen schönen Sommer.“