Britisches "Masked Singer": Im Truthahn steckte Motsi Mabuse

Tänzerin Motsi Mabuse (43) hat bei der britischen Version der Fernsehsendung "The Masked Singer" mitgemacht - und bei der Weihnachtsausgabe in einem Truthahnkostüm gesteckt.

"Ich habe endlich etwas Wichtiges verstanden: Ich kann wirklich, ehrlich, definitiv nicht singen!", schrieb sie bei Instagram und postete ein lachendes Emoji. "Aber ich hatte eine wunderbare Zeit, also wen kümmert's?"

Mabuse ist nicht nur in Deutschland bekannt durch ihren Job als Jurorin bei der Fernsehshow "Let's Dance", sondern auch in Großbritannien eine TV-Berühmtheit. Dort ist sie Jurorin bei der Tanzsendung "Strictly Come Dancing".