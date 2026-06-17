Britischer TV-Promi Jeremy Clarkson hat Krebs

Der britische TV-Promi Jeremy Clarkson leidet an Krebs. Die Diagnose machte der 66-Jährige in der jüngsten Folge seiner Sendung "Clarkson's Farm" öffentlich. Demnach handelt es sich um eine aggressive Form von Prostatakrebs, die jedoch früh erkannt wurde. Er habe sich deswegen einer Operation unterziehen lassen, so der frühere Co-Moderator der BBC-Erfolgssendung "Top Gear", der auch als Kolumnist für verschiedene Zeitungen tätig ist.

Ob die Behandlung erfolgreich war, werde er wohl erst im November wissen, sagte Clarkson in der letzten Folge der fünften Staffel von "Clarkson's Farm", die in Großbritannien auf Amazon Prime zu sehen ist. Er fügte hinzu: "Was ich sagen wollte: Wenn das alles erfolgreich ist, sehe ich euch in der sechsten Staffel, wenn nicht, dann nicht. Passt auf euch auf."