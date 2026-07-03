„Bridgerton“-Star Genevieve Chenneour: Urlaubsromanze mit Frau auf Mykonos

Nicht alle Stars plaudern über ihr Liebesleben so frei von der Leber weg wie Schauspielerin Genevieve Chenneour, die kürzlich über eine leidenschaftliche Urlaubsromanze mit einer Frau während einer Geschäftsreise nach Mykonos gesprochen hat.

Genevieve Chenneour schildert Urlaubsflirt

Der „Bridgerton“-Star, der in der Netflix-Serie Clara Livingston verkörperte, schilderte ihre Erfahrung laut Daily Mail in einem Posting auf Instagram. „Was passiert ist, hat mein Verständnis von Sex verändert. Es war Sex mit Zärtlichkeit. Zum ersten Mal verstand ich, warum es so viel Freude bereiten kann, einem anderen Menschen Vergnügen zu bereiten. Einer Frau dieses Gefühl zu geben, gab mir ein unerwartet starkes Gefühl der Macht“, erzählte die ehemalige Profischwimmerin demnach.

Über ihr Techtelmechtel mit einer Frau soll die 28-Jährige hinzugefügt haben: „Es war nicht geplant, aber ich hatte schon mein ganzes Leben lang darüber nachgedacht. Ich habe schon vorher Mädchen geküsst. Diesmal war es anders.“