„Braucht noch Starthilfe“: Anna Adamyans 2. Sohn ist da

Influencerin Anna Adamyan ist zum zweiten Mal Mutter geworden, wie sie auf Instagram verkündete. Ihr Bub musste ihrem Posting zufolge am 24. Juli „ganz plötzlich auf die Welt geholt werden“.

„Babybruder bekommt noch etwas Superkraft“

2023 wurde der erste Sohn, Levi, geboren. „Wir sind unendlich dankbar und unglaublich stolz, dass er jetzt bei uns ist – auch wenn er gerade noch viel Starthilfe braucht. Es war alles nicht so einfach, weshalb wir jetzt etwas Zeit benötigen und vor allem Kraft, um uns zu erholen. Sowohl der Kleine als auch ich. Wie wir es zu seinem großen Bruder gesagt haben: Sein Babybruder bekommt gerade noch etwas Superkraft“, kommentierte Adamyan ein Foto der Hände der Familie. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.