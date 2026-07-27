„Braucht noch Starthilfe“: Anna Adamyans 2. Sohn ist da
Influencerin Anna Adamyan ist zum zweiten Mal Mutter geworden, wie sie auf Instagram verkündete. Ihr Bub musste ihrem Posting zufolge am 24. Juli „ganz plötzlich auf die Welt geholt werden“.
„Babybruder bekommt noch etwas Superkraft“
2023 wurde der erste Sohn, Levi, geboren. „Wir sind unendlich dankbar und unglaublich stolz, dass er jetzt bei uns ist – auch wenn er gerade noch viel Starthilfe braucht. Es war alles nicht so einfach, weshalb wir jetzt etwas Zeit benötigen und vor allem Kraft, um uns zu erholen. Sowohl der Kleine als auch ich. Wie wir es zu seinem großen Bruder gesagt haben: Sein Babybruder bekommt gerade noch etwas Superkraft“, kommentierte Adamyan ein Foto der Hände der Familie. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.
Adamyan hatte 2014 unter ihrem Geburtsnamen Wilken bei Heidi Klums Castingshow „Germany's next Topmodel“ (ProSieben) mitgemacht und Bücher über ihre Endometriose, eine Unterleibserkrankung, geschrieben. Seit mehreren Jahren lässt sie ihre rund 605.000 Followerinnen und Follower an ihren Versuchen teilhaben, Kinder zu bekommen.
Erste Geburt lief anders als geplant
Nach der Geburt ihres ersten Kindes schilderte Adamyan, dass die Entbindung nicht wie geplant verlaufen war. „Die Geburt unseres Wunders habe ich mir definitiv anders vorgestellt und gewünscht: Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust“, so die junge Mutter. Das Erlebte sei nach wie vor „traumatisch und stets begleitend“. „So viele Frauen erleben tagtäglich Ähnliches. Stellvertretend für all jene bitte ich daher um euer Verständnis und Akzeptanz für den nun folgenden Weg“, schloss sie ihr Posting im September 2023.
Einige Monate zuvor hatte Adamyan via Instagram verraten, dass sie einen Sohn bekommt. „Nach vier Jahren, viel Schmerz und Tiefpunkten ist er jetzt in mir - unser persönlicher Goldjunge“, schrieb die 30-Jährige. Dazu teilte sie Fotos der Babyparty, bei der sie und ihr Mann Sargis das Geschlecht ihres Kindes erfuhren.
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