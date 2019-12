Brad Pitt: Zu Weihnachten feiern nur drei Kinder mit ihm

Das könnte daran liegen, dass vor allem die Beziehung zwischen Brad und Maddox angespannt sein soll. Während der Scheidung war sogar davon die Rede, dass eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Angelina dazu veranlasst haben soll, die Ehe zu beenden.

Nichtsdestotrotz möchte der "Once Upon A Time In Hollywood"-Star eine besinnliche Zeit mit der Hälfte seiner Rasselbande verbringen. "Die Kinder verbringen den Tag mit Brad. Sie essen zusammen und dann gibt es Geschenke. Das ist seit ein paar Jahren Tradition", verriet ein Insider. Danach gäbe es Musik und Entspannung daheim. Für Brad sei das Wichtigste ohnehin, "dass die Kinder bei ihm zuhause sind. Das ist das Einzige, das er sich wünscht".