Brad Pitt: Ungewöhnliche Bezahlung für "Deadpool 2"

Vorsicht Spoiler: Pitts Rolle in „Deadpool 2“

Wirklich viel Zeit dürften die Dreharbeiten an " Deadpool 2" für Pitt aber nicht in Anspruch nehmen. Der 54-Jährige gibt in dem neuen Action-Streifen den unsichtbaren Superhelden "Vanisher". Das Geheimnis um seinen Charakter wird erst am Ende des Films aufgedeckt.

Dass sich ein begehrter Hollywoodstar wie Brad Pitt für einen so kurzen Gastauftritt hergibt, findet Reynolds aber offenbar bewundernswert.

"Ich habe es einfach geliebt, denn was ist schlimmer, als einen der größten Filmstars der Welt zu nehmen und ihm eine Rolle zu geben, die völlig wortlos und unsichtbar ist, mit Ausnahme von drei Bildern. Ja, das ist irgendwie überraschend...", so der „Deadpool“-Darsteller.