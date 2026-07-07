Schauspieler Brad Pitt und Schmuckdesignerin Ines de Ramon halten ihr Privatleben der Öffentlichkeit fern. Nun haben sie ihre Liebe „instagram official“ gemacht, berichten US-Klatschseiten. Das bedeute, dass die ersten offiziellen gemeinsamen Fotos von Pitt und de Ramon auf dem sozialen Netzwerk gepostet wurden.

„Meine Lieblingsverliebten“

Allerdings nicht vom prominenten Paar selbst: Starfriseurin Laurie Zanoletti veröffentlichte die Bilder. Pitt und de Ramon sind darauf eng umschlungen in eleganter Abendkleidung zu sehen: Er im Smoking, sie im schwarzen Spitzenkleid. „Meine Lieblingsverliebten - Ines und Brad - für einen unglaublichen Moment in New York“, kommentierte Zanoletti die Schnappschüsse.