Brad Pitt und Partnerin Ines de Ramon: Erstes gemeinsames Instagram-Foto
Schauspieler Brad Pitt und Schmuckdesignerin Ines de Ramon halten ihr Privatleben der Öffentlichkeit fern. Nun haben sie ihre Liebe „instagram official“ gemacht, berichten US-Klatschseiten. Das bedeute, dass die ersten offiziellen gemeinsamen Fotos von Pitt und de Ramon auf dem sozialen Netzwerk gepostet wurden.
„Meine Lieblingsverliebten“
Allerdings nicht vom prominenten Paar selbst: Starfriseurin Laurie Zanoletti veröffentlichte die Bilder. Pitt und de Ramon sind darauf eng umschlungen in eleganter Abendkleidung zu sehen: Er im Smoking, sie im schwarzen Spitzenkleid. „Meine Lieblingsverliebten - Ines und Brad - für einen unglaublichen Moment in New York“, kommentierte Zanoletti die Schnappschüsse.
Mehreren US-Medien zufolge seien die Aufnahmen kurz vor der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce entstanden, an der das Paar teilgenommen habe.
Ines de Ramon soll die Fotos ihrerseits in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story geteilt haben und als musikalische Untermalung Taylor Swifts Liebeslied „Lover“ gewählt haben.
Ihr Debüt auf dem roten Teppich feierten die beiden 2024 bei der Premiere der Actionkomödie „Wolfs“ beim Filmfest Venedig. Dort waren sie Hand in Hand in den Kinosaal geschritten. Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten.
Laut mehreren Berichten wurde das Paar erstmals 2022 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet.
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