Brad Pitt gekleidet als Karotte

Im Film "Wolves" werden die beiden "Ocean's Eleven"-Stars Brad Pitt und George Clooney wieder Seite an Seite auftreten. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Nachdem die beiden Stars vergangene Woche erstmals gemeinsam am Set gesichtet wurden, wurden Clooney und Pitt jetzt erneut in New York bei der Arbeit geknipst.

Brad Pitt im Karotten-Look

WĂ€hrend Clooney auf neuen Fotos vom Set elegant in einem schwarzen Mantel zu sehen ist, stach das Outfit seines Kollegen Pitt da schon mehr ins Auge. In einer orangenen Jacke und grĂŒner Haube erinnerte der 59-JĂ€hrige in seiner knalligen Kluft ein wenig an eine Karotte, wie US-Medien amĂŒsiert berichten.