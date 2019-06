"Bounty Hunter": Ehefrau stirbt mit 51 Jahren an Rachenkrebs

Bereits 2017 musste sich Beth Chapman einer OP unterziehen, nachdem bei ihr Rachenkrebs diagnostiziert worden war.

Über Monate hatte sie an "nervigem Husten" gelitten und ging deswegen zum Routine-Check beim Arzt. Da erhielt sie die niederschmetternde Diagnose. "Der Tumor blockiert meine Atmung", hatte Beth damals erklärt.

Duane und Beth Chapman waren seit 2006 verheiratet. Der Kopfgeldjäger hatte Beth, seine fünfte Ehefrau, 1989 kennengelernt, als diese 19 war. Nach 16 Jahren On-Off-Beziehung haben die beiden geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Duana adoptierte auch Beths Tochter aus einer anderen Beziehung.

Beth unterstützte ihren Ehemann bei der Jagd auf Verbrecher. In den USA sind die beiden schon lange Kult. Auch in Deutschland ist der " Bounty Hunter" bekannt. In "Dog – Der Kopfgeldjäger" ( RTL2) bringen die Chapmans in den USA fiese Verbrecher zurück ins Gefängnis.