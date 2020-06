Botschafter der Tracht: Nur Heller kam in Zivil

Ganz in Weiß ... beginnt Vier-Hauben-Köchin Johanna Maier ihren Arbeitsalltag. Längst ist das weiße Dirndl (sie besitzt 15 davon) ihr Markenzeichen geworden. Höchste Zeit also für Gexi und Anna Tostmann, die Salzburgerin zur „Botschafterin der Tracht“ zu ernennen. Dienstagabend wurde der „ Emilie Flöge Preis“ zum vierten Mal verliehen – diesmal in der Residenz in Salzburg. Johanna Maier: „Wenn ich das Dirndl anziehe, schau ich immer – kommt mir halt vor – fesch aus.“



Fesch war auch Multimedia-Künstler André Heller, der die Laudatio für die Kochkünstlerin übernahm. Aber wo blieb sein zünftiges G’wand? „Ich eigne mich für Lederhosen nicht, da meine Wadeln nicht halten, was mein Gesicht eventuell verspricht.“